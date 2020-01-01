WordPress.com üzerinde önemli bir blogunuzu barındırıyor olabilirsiniz. Bu bağlamda, kullandığınız e-posta adresinize erişiminizden emin olmalısınız. Eğer ki, güncel e-posta adresiniz değişti ise, WordPress.com e-posta adresi değiştirmek nasıl oluyor, bunu merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar ile, WordPress.com hesabınıza ait birincil e-posta adresinizi güncellemeyi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: WordPress.com Üyelik Tarihimizi Öğrenelim

WordPress.com E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap Ayarları sekmesine tıklayın.

2) E-posta Adresi kutucuğuna yeni mail adresinizi girin.

3) Hesap Ayarlarını kaydet butonu ile işlemleri tamamlayın.