Açık kaynak WordPress ile uğraşmak istemiyorsanız, ücretsiz bir şekilde WordPress.com ile bir blog oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca elbette premium bir sürüme yükseltme seçenekleri de mevcut. Gelelim, konumuza... WordPress.com üyelik tarihini öğrenmek isteyebilirsiniz veya herhangi bir durum için bu gerekli olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek, WordPress.com'a üye olduğunuz tarihi öğrenebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılara faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

AYRICA: WordPress.com ile Blogunuzu Ücretsiz Oluşturun

WordPress.com Üyelik Tarihimizi Öğrenelim

1) Öncelikle sol menüdeki Hesap Ayarları sekmesine tıklayın.

2) Kullanıcı adı bilgisinin altında katılım tarihinizi görebilirsiniz.