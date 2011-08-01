WordPress.com ücretsiz bir servis olsa da, oldukça güçlü ve işlevsel eklentiler ile daha da iyi bir hâle geliyor. Örneğin, yine Automattic firmasına ait olan Jetpack uygulaması ile birçok konuda detaylı analiz gerçekleştirebiliyor ve istatistiklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. WordPress.com yıllık site istatistikleri görüntülemek de, aşağıdaki adımlar ile oldukça kolaydır.

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WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

1) Sol menüdeki İstatistikler sekmesine tıklayın.

2) Sonuçlar bölümüne geçiş yapıyoruz.

3) Alttaki Yıllık Site İstatistikleri bölümü ile analiz yapabilirsiniz.