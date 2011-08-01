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WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 05 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?WordPress.com ücretsiz bir servis olsa da, oldukça güçlü ve işlevsel eklentiler ile daha da iyi bir hâle geliyor. Örneğin, yine Automattic firmasına ait olan Jetpack uygulaması ile birçok konuda detaylı analiz gerçekleştirebiliyor ve istatistiklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. WordPress.com yıllık site istatistikleri görüntülemek de, aşağıdaki adımlar ile oldukça kolaydır.

WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

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WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

1) Sol menüdeki İstatistikler sekmesine tıklayın.

WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

2) Sonuçlar bölümüne geçiş yapıyoruz.

WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

3) Alttaki Yıllık Site İstatistikleri bölümü ile analiz yapabilirsiniz.

WordPress.com Yıllık Site İstatistikleri Nasıl Görüntülenir?

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