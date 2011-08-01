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WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 18 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?WordPress.com birçok uygulama ile senkronize çalışabilir. Yani bazı gerekli gördüğünüz uygulamalara, WordPress.com hesabınız için erişim izni verebilirsiniz. Ancak gereksiz veya güvenilir olmayan uygulamalara, erişim izni vermeniz doğru olmaz. Bu yüzden, bu uygulamaları düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. WordPress.com bağlı uygulamaları kaldırmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Güvenilir uygulamaları kaldırmanıza gerek yoktur. Ancak güvenmediğiniz bir uygulama var ise, hemen erişim iznini iptal edebilirsiniz.

AYRICA: WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profil sayfanıza giriş yapın.

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Güvenlik sekmesine tıklayın.

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

3) Bağlı Uygulamalar adlı bölüme giriş yapın.

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

4) Erişim izni olan uygulamaları görüntüleyin.

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

5) İlgili uygulamaların karşısındaki Bağlantıyı kes butonuna tıklayın.

WordPress.com Bağlı Uygulamaları Kaldırma Nasıl Yapılır?

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