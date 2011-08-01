WordPress.com ile ilgili yararlı içeriklerimize devam ediyoruz. WordPress.com'da görebileceğiniz üzere, Aktivite adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm ile, aldığınız aksiyonları, bir nevi log kaydı gibi, inceleme yapabilirsiniz. Dolayısı ile, WordPress.com ile aktivite takibi yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Aktivite adlı sekmeye tıklayın.

2) Açılan sayfa ile aktivite takibi yapabilirsiniz.