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WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 12 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?WordPress.com ile ilgili yararlı içeriklerimize devam ediyoruz. WordPress.com'da görebileceğiniz üzere, Aktivite adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm ile, aldığınız aksiyonları, bir nevi log kaydı gibi, inceleme yapabilirsiniz. Dolayısı ile, WordPress.com ile aktivite takibi yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Aktivite adlı sekmeye tıklayın.

WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

2) Açılan sayfa ile aktivite takibi yapabilirsiniz.

WordPress.com Aktivite Takibi Nasıl Yapılır?

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