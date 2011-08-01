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WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 11 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?WordPress.com'a kayıt olduğunuzda, bulunduğunuz bölgeye göre site saat dilimi otomatik olarak belirlenir. Dolayısı ile zaman zaman site saat dilimi ile ilgili yanlışlıklar, uyumsuzluklar olabilir. Ancak elbette, site saat dilimini değiştirmek mümkündür. WordPress.com'da saat dilimi değiştirmek için, aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye göre bir saat dilimi seçerek, kaydetmeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Genel adlı bölüme gelelim.

WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Site Saat Dilimi adlı açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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