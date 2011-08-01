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WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 10 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?WordPress.com ücretsiz paketinde depolama limiti güncel olarak 3 GB şeklindedir. Yani en fazla 3 GB'a kadar ortam dosyası yükleyebiliyorsunuz. Daha fazlası için ise ücretli bir paket alınması gerekiyor. Sonuç olarak, WordPress.com depolama alanı limiti öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Mevcut limiti ve kullandığınız alanı aşağıdaki yönergeler ile inceleyebilirsiniz.

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WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?

1) WP Yöneticisi sekmesine tıklıyoruz.

WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?

2) Depolama Alanı başlığı altında limiti görebilirsiniz.

WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?

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