WordPress.com ücretsiz paketinde depolama limiti güncel olarak 3 GB şeklindedir. Yani en fazla 3 GB'a kadar ortam dosyası yükleyebiliyorsunuz. Daha fazlası için ise ücretli bir paket alınması gerekiyor. Sonuç olarak, WordPress.com depolama alanı limiti öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Mevcut limiti ve kullandığınız alanı aşağıdaki yönergeler ile inceleyebilirsiniz.

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WordPress.com Depolama Alanı Limiti Nasıl Öğrenilir?

1) WP Yöneticisi sekmesine tıklıyoruz.

2) Depolama Alanı başlığı altında limiti görebilirsiniz.