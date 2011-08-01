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WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:42 - Tarih: 28 Ocak 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde WordPress.com üyelik tarihini öğrenmek konusunda bilgi vermiştik. Şimdi ise WordPress.com profil fotoğrafı değiştirmek nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim dilerseniz. Profil fotoğrafı, herkese açık olup, e-posta adresiniz ile giriş yaparak, yorum yaptığınız sitelerde de görüntülenmektedir. Dolayısı ile Gravatar ile senkronize olarak çalışan bu profil fotoğrafınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Profilim adlı sekmede olduğunuzdan emin olun.

WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Fotoğrafı değiştirmek için tıklayın bağlantısı ile güncelleme yapın.

WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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