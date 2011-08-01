WordPress.com hesabınızı kötü bir amacı olan insanlar ele geçirir ise, kurtarma e-postası kullanmak bu yönde işe yarayabilir. Ancak eğer ki, kurtarma e-postanıza erişiminizi kaybederseniz, WordPress.com kurtarma SMS numarası eklemek de oldukça önem arz ediyor. Böylelikle hesabınız ile ilgili problem yaşamanız durumunda, bu kurtarma SMS numarası ile hesabınıza yeniden erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek hesabınıza bir kurtarma SMS numarası eklemeyi öğrenebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

AYRICA: WordPress.com Site Saat Dilimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

1) Profil sayfanıza giriş yapın.

2) Güvenlik sekmesine tıklayın.

3) Hesap Kurtarma bölümüne giriş yapın.

4) Kurtarma SMS Numarası bölümünün karşısında yer alan Düzenle butonuna tıklayarak, kullandığınız aktif telefon numaranızı girebilirsiniz.