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WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 17 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?WordPress.com hesabınızı kötü bir amacı olan insanlar ele geçirir ise, kurtarma e-postası kullanmak bu yönde işe yarayabilir. Ancak eğer ki, kurtarma e-postanıza erişiminizi kaybederseniz, WordPress.com kurtarma SMS numarası eklemek de oldukça önem arz ediyor. Böylelikle hesabınız ile ilgili problem yaşamanız durumunda, bu kurtarma SMS numarası ile hesabınıza yeniden erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek hesabınıza bir kurtarma SMS numarası eklemeyi öğrenebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

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WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

1) Profil sayfanıza giriş yapın.

WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

2) Güvenlik sekmesine tıklayın.

WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

3) Hesap Kurtarma bölümüne giriş yapın.

WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

4) Kurtarma SMS Numarası bölümünün karşısında yer alan Düzenle butonuna tıklayarak, kullandığınız aktif telefon numaranızı girebilirsiniz.

WordPress.com Kurtarma SMS Numarası Nasıl Eklenir?

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