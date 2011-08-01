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WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:38 - Tarih: 17 Mart 2020 - Yorum: 0

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WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?WordPress.com güvenlik için bizlere birçok seçenek sunmakta olup, dilerseniz bu güvenlik seçeneklerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, WordPress hesabınız, kötü amacı olan insanların eline geçer ise, hesabınızı kurtarmanız normal şartlarda zor olabilir. Bu yüzden, WordPress.com kurtarma e-posta adresi eklemek oldukça mantıklı bir aksiyondur. Bu şekilde hesabınız daha güvenli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde işlem yapabilirsiniz.

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WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle profil sayfanıza giriş yapın.

WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

2) Sol menüdeki Güvenlik sekmesine tıklayın.

WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

3) Hesap Kurtarma bölümüne geçiş yapın.

WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

4) Kurtarma E-posta Adresi başlığındaki Düzenle butonuna tıklayarak, ana e-postanıza ek olarak, bir kurtarma e-posta adresi daha ekleyebilirsiniz.

WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

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