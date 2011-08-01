WordPress.com güvenlik için bizlere birçok seçenek sunmakta olup, dilerseniz bu güvenlik seçeneklerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, WordPress hesabınız, kötü amacı olan insanların eline geçer ise, hesabınızı kurtarmanız normal şartlarda zor olabilir. Bu yüzden, WordPress.com kurtarma e-posta adresi eklemek oldukça mantıklı bir aksiyondur. Bu şekilde hesabınız daha güvenli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde işlem yapabilirsiniz.

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WordPress.com Kurtarma E-Posta Adresi Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle profil sayfanıza giriş yapın.

2) Sol menüdeki Güvenlik sekmesine tıklayın.

3) Hesap Kurtarma bölümüne geçiş yapın.

4) Kurtarma E-posta Adresi başlığındaki Düzenle butonuna tıklayarak, ana e-postanıza ek olarak, bir kurtarma e-posta adresi daha ekleyebilirsiniz.