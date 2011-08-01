WordPress'te bilhassa admin panelinde sayfa yenileme ihtiyacı duymadan, AJAX işlemler için, admin-ajax.php dosyası çağrılır. Bu dosyanın çalışması, AJAX ile ele alınan mevcut aksiyonların sorunsuz olması için önemlidir. Ancak WordPress'te yaptığınız geliştirmeler ile paralel olarak, admin-ajax.php devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bu mevcut ihtiyacınıza veya duruma göre değişebilir. Eğer WordPress'te admin-ajax.php kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki kodu, wp-config.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

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WordPress "admin-ajax.php" Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?