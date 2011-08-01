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WordPress "admin-ajax.php" Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 07 Şubat 2021 - Yorum: 0

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WordPress "admin-ajax.php" Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?WordPress'te bilhassa admin panelinde sayfa yenileme ihtiyacı duymadan, AJAX işlemler için, admin-ajax.php dosyası çağrılır. Bu dosyanın çalışması, AJAX ile ele alınan mevcut aksiyonların sorunsuz olması için önemlidir. Ancak WordPress'te yaptığınız geliştirmeler ile paralel olarak, admin-ajax.php devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bu mevcut ihtiyacınıza veya duruma göre değişebilir. Eğer WordPress'te admin-ajax.php kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki kodu, wp-config.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te phpMyAdmin ile "auto-draft" Verilerini Temizleyelim

WordPress "admin-ajax.php" Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

if( defined( 'DOING_AJAX' ) && DOING_AJAX ) {
wp_die( '0', 400 );
}


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