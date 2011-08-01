Geçtiğimiz gün Matt Mullenweg tarafından WordPress 5.8 sürümü "Tatum" adı ile duyuruldu ve herkes için indirilmeye sunuldu. Adını efsanevi bir caz piyanisti olan Art Tatum'dan alan bu sürüm, içerisinde birçok özelliği bulunduruyor. Artık Internet Explorer 11 desteğinin son bulduğu bu sürüm ile birlikte WebP desteği de gelmiş durumda. Böylelikle, webp uzantılı görselleri kolaylıkla sitenize yükleyebileceksiniz. Yeni sürüm ile ilgili daha detaylı açıklamaları buradan inceleyebilir, güncel sürümü indirmek için ise hemen buraya tıklayabilirsiniz.
WordPress 5.8 Yayımlandı: Güncellemeyi Unutmayın
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 21 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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