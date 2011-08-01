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WordPress 5.5 "Eckstine" Sürümü Nihayet Duyuruldu

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:10 - Tarih: 12 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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WordPress 5.5 "Eckstine" Sürümü Nihayet Duyuruldu11 Ağustos günü Automattic kurucusu ve WordPress geliştiricisi Matt Mullenweg tarafından WordPress 5.5 sürümü duyuruldu. Eckstine adı verilen ilgili sürüm birçok majör güncellemeyi de içeriyor. Bunlardan bir tanesi XML site haritası. Yani artık varsayılan olarak bir site haritasına sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca WordPress 5.5 Eckstine ile minimum PHP sürümü de 5.6 olarak belirlenmiş durumda. Yeni sürüm ile ilgili detaylara ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

WordPress 5.5 "Eckstine" Sürümü Nihayet Duyuruldu

WordPress 5.5 "Eckstine" Sürümü Nihayet Duyuruldu

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