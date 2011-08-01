WhatsApp'a Sohbet Kilitleme Özelliği Geliyor

Biliyorsunuz ki hepimiz, WhatsApp’ı kullanırken özel sohbetlerimize kimsenin girmemesini veya bildirim panosunda gelen mesajların kimse tarafından okunmamasını istiyoruz. Önemli ve özel bir mesaj geldiği anda telefonun bir başka kişide olması sorun olabiliyor. Tam da bu amaçla Meta, WhatsApp’a olumlu tepkiler alabileceği yeni bir özellik getiriyor.

Bundan böyle özel sohbetlerinizi Sohbet Kilidi özelliği ile kilitleyebileceksiniz. Bu özellik aynı zamanda bildirim panosunda da gelen mesajların içeriğini gizleyecek.

Grup sohbeti ya da kişisel sohbetlerinizi artık daha güvenli hale getirebileceğiniz bu yeni adımla birlikte dilerseniz özel şifreler oluşturabilmeniz de mümkün olacak. İlgili özellik WhatsApp’ın anketler ve paylaşımlarla ilgili güncelleme sunmasının ardından birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.