WhatsApp'a Mesaj Düzenleme Özelliği Geliyor

En çok tercih edilen çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp için, nihayet mesaj düzenleme özelliği geliyor. Birçok mesaj uygulamasında var olan bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının da talep ettiği bir durumdu. Şirket, nihayet bu konuda adımlarını attı ve ilgili özelliğin Android beta sürümünden sonra, iOS beta sürümlerinde de denenmeye başlandığını duyurdu.

Henüz test aşamasında olan bu özellikle, kullanıcılar mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içerisinde ilgili mesajı düzenleyebilme hakkına sahip olacak. Özellik, yalnızca metin tabanlı mesajlar için geçerli, yani video resim vb. medyalar için mesaj düzenleme özelliği olmayacak. Ek olarak, düzenlenmiş mesajların yanında ilgili mesajın düzenlendiğine dair bir etiketin yazılı olacağını da ekleyelim.

Geçtiğimiz sene çalışmalara başlanılan mesaj düzenleme özelliğinin, ne zaman tüm kullanıcılar için hayata geçirileceği ise belirsiz.