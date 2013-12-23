WhatsApp'a HD Fotoğraf Gönderme Özelliği Geldi

WhatsApp uygulamasının beta sürümüne, HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi. Kullanıcılar iOS ve Android beta sürümünde, HD kalitede fotoğraf gönderebilme ayrıcalığı yaşayacak. Karşı tarafa fotoğraf göndermek istediğinizde fotoğrafın kalitesini ayarlayabilmeniz mümkün olacak.

Şimdiye kadar WhatsApp uygulamasında kullanıcılar yüksek kalitedeki fotoğrafları paylaştığında uygulama, fotoğrafların çözünürlüğünü düşürerek kalite kaybına neden oluyordu. Yeni eklenen özelliğe göre artık bu durum tarihe karıştı. Bir fotoğraf göndermek istediğinizde fotoğrafların çözünürlüğünü kendiniz ayarlayabileceksiniz. Bu bağlamda Standart kalite (1600 x 1052 piksel) ve HD kalite (4096 x 2692 piksel) tercihlerinden birini kullanarak fotoğraf paylaşımı yapabilmeniz mümkün olacak.

Yüksek kalitede gönderdiğiniz fotoğraflar HD etiketiyle işaretleniyor olacak. Yeni özellik Android beta 2.23.12.13 ve iOS beta 23.11.0.76 sürümlerinde test ediliyor. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise belli değil.