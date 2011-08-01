WhatsApp, Yeni Cihaza Kurulurken Eskisinden Onay Kodu İsteyecek

Yeni bir akıllı telefon aldığınızda uygulamaları yüklerken ilk olarak WhatsApp’ı indiriyorsunuz muhtemelen. Çevrim içi mesajlaşma servisi olan WhatsApp, haliyle en çok kullandığımız bir uygulama olarak karşımıza çıkarken, güvenlik bazında da kişisel verilerin korunması kapsamında önemli önlemler almasını bekliyoruz.

Bu bağlamda Meta, WhatsApp’ın yeni bir cihaza kurulumunu yaparken, eski cihazdan onay kodu alınmasını gündeme getirdi. Yani, yeni akıllı telefonunuza WhatsApp’ı indirip kurduğunuzda, eski telefonunuzdan bir doğrulama giriş şifresi alarak kurulumu yapabileceksiniz.

Güvenlik kıstasında önemli bir adım olan bu hareketle, cihaz değiştirirken yaşanabilecek güvenlik açıklarını kapatmak mümkün olacak. Şüpheli cihaz kurulumu durumunda devreye gireceği belirtilen bu yöntem, hâlihazırda tecrübe ettiğiniz bir deneyim olabilir. Zira biz de, yakın zamanda telefon değişimiyle birlikte yeni cihazda WhatsApp kurulumu yapar iken, eski cihazdan onay kodu alarak bunu gerçekleştirdik.

Tabii bu durumda eski cihazınıza erişiminiz yok ise, tek kullanımlık bir giriş şifresi ile WhatsApp kurulumunu yeni cihazınızda yapabileceksiniz.