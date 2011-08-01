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WhatsApp Web Karekod (QR) Görünmüyor Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:50 - Tarih: 01 Şubat 2023 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Karekod (QR) Görünmüyor SorunuBir süre önce inanılmaz bir problem ile karşı karşıya kalmıştım. Chrome whatsapp web karekod görünmüyor idi. Yani whatsapp web qr kodu çıkmıyor idi. Ayrıca facebook mesaj gönderilemiyor sorunu ve Instagram'a da giriş yaparken hata mesajı çıkıyordu. Hepsi aynı anda olduğu için, yoğun bir araştırma sürecine başlamıştım ancak hiçbir şekilde çözüme ulaşamadım. Birçok kaynakta çerezleri temizleyin v.b. gibi klasik, klişe öneriler vardı. Fakat ben kendim denemelerim sonucunda, doğru çözüme ulaştım. Dolayısı ile whatsapp qr kodu okumuyor gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız, Apple macOS için ilgili çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

WhatsApp Web Karekod Görünmüyor (Çıkmıyor) Sorunu ve Çözümü

WhatsApp Web Karekod (QR) Çıkmıyor Sorunu

1) Öncelikle Sistem Ayarları bölümüne giriyoruz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 1

2) Ardından sol menüdeki sekmesine tıklayalım.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 2

3) Açılan sayfadaki Ethernet bölümüne giriş yapıyoruz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 3

4) Açılan bölümdeki Ayrıntılar... butonuna tıklıyoruz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 4

5) Açılan pencerede, sol menüde yer alan Proxy sekmesine tıklıyoruz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 5

6) İlgili bölümdeki tüm Proxy yapılandırmalarını devre dışı bırakıyoruz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 6

7) Tamam adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

WhatsApp Web Karekod (QR) Okumuyor Sorunu - 7

Not: Yukarıdaki işlemleri, Wi-Fi için de aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

Evet bu içeriğimizde, google chrome whatsapp qr çıkmıyor sorunu ve çözümü ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Günler süren denemelerimin ardından, çözümü bu şekilde bulmuş oldum. Açıkçası Firefox ve Safari'de herhangi bir sorun olmasa bile, Chromium altyapısına sahip tüm tarayıcılarda bu sorunu yaşadım. Sonuca ise yukarıdaki adımları izleyerek ulaştım. Sizlerin de araştırarak, yorulmaması adına, her şeyi paylaştım. Faydalı olmasını temenni ederek, içeriğimizi burada noktalayalım.


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