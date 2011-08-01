WhatsApp Web Karekod (QR) Görünmüyor Sorunu ve Çözümü

Bir süre önce inanılmaz bir problem ile karşı karşıya kalmıştım. Chrome whatsapp web karekod görünmüyor idi. Yani whatsapp web qr kodu çıkmıyor idi. Ayrıca facebook mesaj gönderilemiyor sorunu ve Instagram'a da giriş yaparken hata mesajı çıkıyordu. Hepsi aynı anda olduğu için, yoğun bir araştırma sürecine başlamıştım ancak hiçbir şekilde çözüme ulaşamadım. Birçok kaynakta çerezleri temizleyin v.b. gibi klasik, klişe öneriler vardı. Fakat ben kendim denemelerim sonucunda, doğru çözüme ulaştım. Dolayısı ile whatsapp qr kodu okumuyor gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız, Apple macOS için ilgili çözüm aşağıdaki gibi olacaktır.

WhatsApp Web Karekod Görünmüyor (Çıkmıyor) Sorunu ve Çözümü

1) Öncelikle Sistem Ayarları bölümüne giriyoruz.

2) Ardından sol menüdeki Ağ sekmesine tıklayalım.

3) Açılan sayfadaki Ethernet bölümüne giriş yapıyoruz.

4) Açılan bölümdeki Ayrıntılar... butonuna tıklıyoruz.

5) Açılan pencerede, sol menüde yer alan Proxy sekmesine tıklıyoruz.

6) İlgili bölümdeki tüm Proxy yapılandırmalarını devre dışı bırakıyoruz.

7) Tamam adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Not: Yukarıdaki işlemleri, Wi-Fi için de aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

Evet bu içeriğimizde, google chrome whatsapp qr çıkmıyor sorunu ve çözümü ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Günler süren denemelerimin ardından, çözümü bu şekilde bulmuş oldum. Açıkçası Firefox ve Safari'de herhangi bir sorun olmasa bile, Chromium altyapısına sahip tüm tarayıcılarda bu sorunu yaşadım. Sonuca ise yukarıdaki adımları izleyerek ulaştım. Sizlerin de araştırarak, yorulmaması adına, her şeyi paylaştım. Faydalı olmasını temenni ederek, içeriğimizi burada noktalayalım.