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WhatsApp Web Çıkış Yapma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 25 Mart 2021 - Yorum: 0

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WhatsApp Web Çıkış Yapma Nasıl Yapılır?WhatsApp Web ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. WhatsApp Web'e giriş yaptığınızda, siz çıkış yapana kadar, oturumunuz aktif olarak kalır. Ancak bilgisayarınızı sizden başka bir kişi de kullanıyor ise, bu durum güvenlik sorunlarına yol açabilir. Elbette bilgisayarınızı tek kullanıyor iseniz, sürekli WhatsApp çıkış yapmak gerekmez. Eğer ki bilgisayarınızı birden fazla kişi kullanıyor ise, WhatsApp Web çıkış yapma gerekli olabilmektedir. WhatsApp Web çıkış yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: WhatsApp Web Emoji Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Çıkış Yapma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilinizin karşısındaki Diğer seçenekler butonuna tıklayın.

WhatsApp Web Çıkış Yapma Nasıl Yapılır?

2) En altta yer alan Çıkış adlı sekmeye tıklamanız bu yönde yeterli olacaktır.

WhatsApp Web Çıkış Yapma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizler için, WhatsApp Web çıkış yapma konusunda bilgi aktarımı sağladık. WhatsApp hesap güvenliği için gerekli görmeniz durumlarda, yukarıdaki adımları izleyerek, oturumunuzu kapatabilirsiniz. Bu şekilde, internete bağlandığınızda, hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekeceğini ise hatırlatmak isteriz.


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