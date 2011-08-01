WhatsApp Koyu Tema Özelliği Nihayet Geldi

Milyarlarca kullanıcısı ile dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile nihayet koyu tema özelliğine kavuştu. WhatsApp kullanıcıları tarafından çok istenen ve uzun zamandır beklenen koyu tema özelliği, yeni güncelleme ile sonunda uygulamaya eklendi.

Hem iOS hem de Android platformları için sunulan özellik, ayrıca OLED - AMOLED ekranlı akıllı telefonlar için çok daha az enerji harcayacak şekilde ayarlanmış.

Gün içerisinde herkes için kullanılabilir olacak olan yeni güncelleme ile iOS tamamen siyahken, Android tarafında tamamen siyah olmasa da sevindirecek türden.