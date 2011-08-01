WhatsApp Kaybolan Süreli Mesajları Geri Getirecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybolan mesajları saklayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. ‘Kaybolan mesaj’ özelliği aktif durumdayken, gönderilen mesajlar belirli bir süreden sonra sohbetlerden siliniyor. WhatsApp ise bu özellikten memnun olmayan kullanıcılar için, kaybolan mesajları saklama ve daha sonra okuyabilme özelliğini test edecek.

Saklanan mesajlar daha sonra istenildiğinde okunabilecek ve normal sohbet mesajına dönüştürülmüş olacak. Hâlâ test ve geliştirilme aşamasında olan özelliğin ne zaman WhatsApp kullanıcılarına sunulacağı ise bilinmiyor.

WhatsApp, ek olarak sohbet gruplarındaki üyelerin ‘sessizce’ ayrılabileceği bir özelliği de test ettiğini duyurmuştu. Bu özellikle birlikte, grup üyeleri istediğinde sessizce ayrılabilecek ve gruptaki kişiler, bunu grup üyelerini görüntüledikleri zaman görebilecek.

Özelliğin, gruptan ayrılan ya da çıkarılan kişileri 60 gün süreyle grup bilgisinde görünür kılınması, daha sonrasında ise silinmesi kapsamında test edildiğini belirtelim.