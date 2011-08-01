Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WhatsApp Hesapları, Dört Farklı Cihazda Açılabilecek

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:10 - Tarih: 05 Haziran 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WhatsAppWhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılar tarafından beklenen, çoklu cihaz desteği önümüzdeki aylarda beta olarak kullanılacak ve maksimum dört farklı cihazda kullanılabilecek. Kişilerin hesaplarını maksimum dört farklı cihazda çalıştırabilmesinin yanından platforma bir kere görüntüleme özelliğinin de geleceği açıklandı. Bu özellik ile kullanıcılar, yalnızca bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak resim ve videolar gönderebilecek


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık