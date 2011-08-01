WhatsApp Hesapları, Dört Farklı Cihazda Açılabilecek

WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılar tarafından beklenen, çoklu cihaz desteği önümüzdeki aylarda beta olarak kullanılacak ve maksimum dört farklı cihazda kullanılabilecek. Kişilerin hesaplarını maksimum dört farklı cihazda çalıştırabilmesinin yanından platforma bir kere görüntüleme özelliğinin de geleceği açıklandı. Bu özellik ile kullanıcılar, yalnızca bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak resim ve videolar gönderebilecek