WhatsApp, Galerinizdeki Resimleri Sticker'a Dönüştürmenizi Sağlayacak

WhatsApp kullanırken duygu ve düşünceleri net ifade edebilmek için çıkartmaları çok fazla tercih ediyoruz. Öyle ki kendi stickerlarımızı bazen üçüncü taraf uygulamalarla biz tasarlıyoruz. Ancak, dilersek gelecekte galerimizdeki fotoğrafları da stickerlara dönüştürebiliriz.

Meta, yeni bir adım atarak WhatsApp kullanıcılarının galerilerindeki resimleri çıkartmalara dönüştürebilmesine olanak sağlayan bir özelliği hayata geçirmeyi planlıyor. iOS için yayınlanan 23.3.77 Beta sürümünde ortaya çıkan, test edilen özelliğe göre, sohbet esnasında resim göndermek için ataş simgesine dokunulduğunda medya paylaşım menüsünde “Yeni Sticker” şeklinde bir bölüm görülüyor.

Kullanıcılar bu bölümü kullanarak resimlerini stickerlara dönüştürebiliyorlar. Çıkartmaları çok fazla kullanan kişiler için bu durum şahane olsa gerek. Ancak ilgili özellik henüz geliştirme aşamasında, yani elimizde fazla detay yok. iOS için geliştiriliyormuş gibi görünse de yüksek ihtimalle Android için de bu özelliğin kullanılabileceğini düşünebiliriz.