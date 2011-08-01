WhatsApp Eski İşletim Sistemlerine Desteğini Kesti

WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve güvenliği sağlamak amacıyla eski işletim sistemlerine desteği kesmek zorunda kaldı. Bu, uygulamanın sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel tutulmasının bir sonucu. Örneğin, WhatsApp şu anda sadece Android işletim sistemi 5.0 ve daha yeni sürümleri ile uyumlu çalışmaktadır. Ayrıca, iOS kullanıcıları için ise en az iOS 12 veya daha yeni bir sürüm gerekmektedir.

WhatsApp, kullanıcılarına hizmet verebilmek için işletim sistemlerini ve cihazları düzenli olarak gözden geçirip güncellemekte. Şirket, desteği kesilecek işletim sistemlerini belirlerken, en eski ve en az sayıda kullanıcı tarafından kullanılan cihazları ve yazılımları tespit ediyor. Bu tür cihazlar, hem güvenlik güncellemeleri hem de WhatsApp'ın gereksinim duyduğu işlevsellikleri sağlama konusunda yetersiz olabiliyor.

Bu tür değişiklikler, WhatsApp'ın kullanıcılarının güvenliğini ve hizmet kalitesini korumak için yapılan önemli adımlardır. Kullanıcılar, güncel işletim sistemlerini ve yazılımları kullanarak WhatsApp'ın en iyi şekilde çalışmasını sağlayabilirler.