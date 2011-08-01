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WhatsApp, Ekran Görüntüsü Almayı Engelleyecek

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:39 - Tarih: 02 Kasım 2022 - Yorum: 0

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WhatsAppBir süredir konuşulan WhatsApp özelliği, yayınlanan yeni sürümle birlikte hayata geçirildi. WhatsApp, tek seferlik paylaşılan fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü almak isteyen kullanıcılara izin vermeyecek. Tek seferlik görüntülemeye izin veren fotoğraf ve video paylaşımında, ekran görüntüsü almak isteyen bir kullanıcı, “Ekran görüntüsü engellendi” bildirimiyle karşılaşacak.

WhatsApp Ekran Görüntüsü Alma Engeli

Şirket, ilgili özelliğin, kullanıcıların gizlilik ve güvenliği için kullanıma sunulduğunu açıklasa da, yine de ekran görüntüsü almak isteyenler üçüncü bir cihaz kullanarak fotoğraf ya da videoların ekran görüntüsünü alabilir elbette.

Özellik aşamalı olarak kullanıcılara dağıtılıyor, yani henüz ekran görüntüsü alma engeli ile karşılaşmadıysanız, çok yakında karşılaşmanız olası.


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