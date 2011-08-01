WhatsApp Durum Paylaşımları Sohbet Esnasında Görülebilecek

Mesajlaşma platformu WhatsApp yeni bir özelliğin kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Kullanıcılar artık rehber listesindeki kişilerin WhatsApp durumuna eklediği fotoğrafları ya da videoları, sohbet esnasında görebilecek.

WhatsApp kullanıcıları Durum kısmına girdiğinde kimlerin durum paylaştığını görebiliyordu, şimdi ise sohbet ederken durum paylaşan kullanıcıların profil fotoğrafının etrafı yeşil bir şeritle çevrili olacak. Böylelikle merak eden kişi, Durum kısmına girmeden de takipte olduğu kişinin yaptığı paylaşımları görebilecek.

Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında var olan bu özelliğin, WhatsApp’a ne zaman geleceği ise bilinmiyor. İlgili özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim.