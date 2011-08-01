WhatsApp Beta Sürümüne "Koyu Tema" Özelliği Eklendi

WhatsApp kullanıcıları tarafından beklenen koyu tema özelliği sonunda geldi. Öncelikle 2.20.13 numaralı beta sürümü için yayınlanan özelliğin yaklaşık 1 hafta içerisinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceği bekleniyor.

WhatsApp Koyu Tema Nasıl Yapılır?

WhatsApp koyu tema özelliğini ayarlamak için "Ayarlar > Sohbetler > Tema" menüsü kullanılacak.

Burada "Açık, Koyu ve Pil Tasarrufu Modu" olmak üzere üç seçenek yer alacak. Pil Tasarrufu Modu ise açık ve koyu özellikleri arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak sağlayacak.