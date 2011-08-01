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WhatsApp Beta Sürümüne "Koyu Tema" Özelliği Eklendi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:39 - Tarih: 24 Ocak 2020 - Yorum: 0

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WhatsAppWhatsApp kullanıcıları tarafından beklenen koyu tema özelliği sonunda geldi. Öncelikle 2.20.13 numaralı beta sürümü için yayınlanan özelliğin yaklaşık 1 hafta içerisinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceği bekleniyor.

WhatsApp Koyu Tema Nasıl Yapılır?

WhatsApp koyu tema özelliğini ayarlamak için "Ayarlar > Sohbetler > Tema" menüsü kullanılacak.

Burada "Açık, Koyu ve Pil Tasarrufu Modu" olmak üzere üç seçenek yer alacak. Pil Tasarrufu Modu ise açık ve koyu özellikleri arasında otomatik olarak geçiş yapılmasına olanak sağlayacak.

WhatsApp Koyu Tema Nasıl Yapılır?

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