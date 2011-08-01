WhatsApp, 2023 Yılında Bu Telefonlarda Çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 31 Aralık 2022’den itibaren Samsung, Apple ve Huawei dahil olmak üzere birçok modelde artık kullanılamayacak. Yeni güncellemelerle kendisini sürekli geliştiren uygulama, yalnızca Android 4.1 ve üzeri sürümlerinde WhatsAppp’ın kullanılmasına izin verecek. iOS 12 ve üzeri sürümler de WhatsApp güncellemesini almaya devam edecek. Meta’nın yayınladığı WhatsApp desteğinin sona ereceği cihazların listesi aşağıdaki gibidir. Listede telefonunuz var mı? kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp’ın 2023 Yılında Çalışmayacağı Telefonlar