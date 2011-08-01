WhatsApp, 2 Milyon Kullanıcıyı Engelledi

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'da iki milyon kullanıcının hesabı engellendi. 400 milyon kullanıcı ile WhatsApp'ın en çok kullanıcı kitlesine sahip ülke konumundaki, Hindistan'da engellenen hesapların %95'inin spam kaynaklı olduğu bildirildi. Zararlı ve istenmeyen spam mesaj kaynaklarını engelleyen WhatsApp'ın dünyada aylık 8 milyon hesabı engellediği de belirtilenler arasında yer alıyor.