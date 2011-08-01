Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşıldığı duyuruldu. WhatsApp'ın bu denli büyümesinin sebebi olarak ise, ücretsiz ve sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da birçok firma tarafından iletişim bazında kullanılıyor olması denilebilir.

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WhatsApp, 2 Milyar Kullanıcı Sayısına Ulaştı

Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmasının ardından, WhatsApp'ın da bu ölçekte büyüme göstermesi, doğal olarak Facebook için sevindirici bir durum olsa gerek. WhatsApp'ın resmi blogu ile yapılan duyuruya ise hemen buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.