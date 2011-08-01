Günümüzde en sık tercih edilen özel reklâm alanı boyutlarından birisi de 125x125 olsa gerek. Zaten kısa bir Google araması yapar iseniz, bu yönde onlarca kod da bulabilirsiniz. Ancak biz sizlerle, tam anlamı ile responsive ve tüm cihazlar ile uyumlu, sorunsuz bir 125x125 banner reklam alanı kodu paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek sitenize 125x125 reklam alanı ekleyebilirsiniz.

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Web Sitesi için 125x125 Banner Alanı Nasıl Yapılır?

1) Temanızın CSS dosyasına aşağıdaki kodları ekleyin.

.pbt-ad{display:flex;align-items:center;justify-content:center}

.pbt-ad a{line-height:0!important}

2) Aşağıdaki kodları ise temanızın HTML bölümüne ekleyebilirsiniz.

<div class="pbt-ad">

<a href="#" target="_blank">

<img title="Reklam Alanı" src="https://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding-right:23px;padding-bottom:23px"/>

</a>

<a href="#" target="_blank">

<img title="Reklam Alanı" src="https://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding-left:23px;padding-bottom:23px"/>

</a>

</div>

<div class="pbt-ad">

<a href="#" target="_blank">

<img title="Reklam Alanı" src="https://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding-top:23px;padding-right:23px"/>

</a>

<a href="#" target="_blank">

<img title="Reklam Alanı" src="https://2.bp.blogspot.com/-_l6n6xrGXC8/W60-n4d_3qI/AAAAAAAARs4/VptirscX4fkJowXNAJuWDh3Lpdfu3l3fQCK4BGAYYCw/s1600/btnbube.png" alt="Reklam Alanı" style="padding-top:23px;padding-left:23px"/>

</a>

</div>



Not: Yukarıda yer alan kırmızı renkli alana, ekleyeceğiniz reklâmların URL'sini eklemeyi unutmayınız. Ayrıca "title" ve "alt" etiketlerine de ilgili reklâmlara ait başlık bilgilerini girebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Tüm işlemler bu kadar...