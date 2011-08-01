Vivo, Yeni Akıllı Telefon Serisi V25 ve V25 Pro'yu Tanıttı

Telefon pazarında, bütün marka ve modeller birbiriyle adeta yarış içerisindeyken, şirketlerin her geçen gün yeni bir modelle karşımıza çıkması şaşırtıcı değil elbette. Akıllı telefon modellerine yeni seriler eklemeye devam eden Vivo, V25 ve V25 Pro telefonlarını tanıtıma sundu.

Vivo, gösterime sunduğu bu iki yeni modelle, V serisinin ilk telefonlarını piyasaya sürmüş oldu. İki modelin özelliklerine baktığımızda kamera ve özelliklerinin benzer olduğunu görüyoruz.

Android 12 sürümüyle gelecek olan cihazlar; V25, 1080 x 2404 ve V25 Pro, 1080 x 2376 çözünürlüğe, V25, 6.44 ve V25 Pro, 6.56 inç ekran genişliğine sahip olacak. Dimensity 1300 işlemcisinden destek alan cihazın standart modeli ise Dimentsity 900’den güç alacak. 90Hz ve 120Hz ekran yenileme hızıyla birlikte iki model de AMOLED ekranla birlikte kutudan çıkacak.

Yine ek olarak, V25 modeli 44W hızlı şarjla 4500 mAh, V25 Pro modeli ise 66W hızlı şarjla 4830 mAh batarya gücüne sahip. Cihazların kamera özelliklerine baktığımızda ise V25 modelinin arkasında, 64MP ana kamera, OIS destekli 8MP ultra geniş ve 2MP makro kamera ile üçlü kamera sistemine, 32MP'lik ön kamera eşlik ediyor. Cihazın Pro modeli de, standart modeldeki kameranın özelliklerini taşıyor.

128GB ve 256GB depolama alanına sahip telefonlar, 8GB ve 12GB RAM’e sahip olacak. Saf Siyah ve Yelken Mavisi renkleriyle satışa sunulacak modellerin fiyatları hakkında ise henüz net bir bilgi yok.