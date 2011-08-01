Vivo Y52t Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu akıllı telefon modelleri ile aramıza sessizce giren ve yakaladığı başarı ivmesi ile, adından sıkça söz ettiren Vivo, Y52t model akıllı telefonunu tanıttı. Çin’in önde gelen akıllı telefon üretici şirketlerinden Vivo, gücünü MediaTek’in Dimensity 700 yonga setinden alan yeni bir telefon modelini duyurdu.

Y52t, 128 ve 256 GB depolama alanıyla birlikte kutudan çıkacak. 6.51 inç, HD+ çözünürlüğünde, LCD ekran özelliğine sahip cihaz, Android 12 tabanlı OriginOS Ocean işletim sistemiyle gelecek.

Telefonun arkasında çift kamera bulunuyor. 13 MP ana kamera ve 2 MP makro kameraya, telefonun ön yüzünde konumlandırılmış, 8 MP kamera eşlik ediyor.

5.000 mAh batarya gücü, 3,5mm kulaklık girişi, yan yüzeyde parmak izi okuyucu ve 5G desteği bulunan Y52t’nin, yaklaşık olarak, 128 GB depolama alanına sahip modeli 200 dolar ve 256 GB depolama alanına sahip modeli ise 230 dolardan alıcısını bulacak.