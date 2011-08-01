vivo Y400 Pro 5G Tanıtıldı: Güçlü Donanım, Şık Tasarım

Çin merkezli teknoloji üreticisi vivo, yeni nesil orta segment akıllı telefonu vivo Y400 Pro 5G modelini resmi olarak tanıttı. Hem donanımı hem de estetik tasarımıyla dikkat çeken cihaz, güncel teknolojileri uygun fiyat etiketiyle bir araya getiriyor.

vivo Y400 Pro 5G Tanıtıldı

Ekran ve Tasarım

vivo Y400 Pro 5G, 6.77 inç büyüklüğünde ve 2392 x 1080 piksel çözünürlükte bir AMOLED ekran ile geliyor.

120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan ekran, P3 renk gamı desteği ve 4500 nit'e varan yerel parlaklığıyla öne çıkıyor. İnce çerçeveli tasarımıyla dikkat çeken telefon, yalnızca 7.74 mm kalınlığında ve 182 gram ağırlığında.

Donanım ve Performans

Yeni modelin kalbinde MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor. Cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM’in yanında, 8 GB’a kadar sanal RAM desteği ile geliyor.

128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı UFS 3.1 depolama seçeneği sunuluyor. Gücünü ise 5500 mAh kapasiteli bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede enerji topluyor.

Kamera Özellikleri

Arka kısımda 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı lens yer alırken, ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.

Kamera yazılımı, yapay zekâ destekli iyileştirme ve portre modlarıyla güçlendirilmiş durumda.

Yazılım ve Ekstra Detaylar

Cihaz kutudan, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkıyor. vivo, bu model için iki yıl Android güncellemesi ve üç yıl güvenlik yaması sözü veriyor.

Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü, çift hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR blaster ve IP65 sertifikasıyla suya-toza karşı dayanıklılık gibi özellikler de yer alıyor.

Renk ve Fiyat

Üç farklı renk seçeneği ile sunulan telefon; Freestyle White, Festival Gold ve Nebula Purple tonlarında satışa çıkıyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 288 dolar olarak belirlenmiş durumda.