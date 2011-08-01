vivo Y37c Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

vivo, ürün portföyünü büyütmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, bu doğrultuda teknik özellikleriyle ilgi odağı olan Y37c modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, vivo'nun yeni akıllı telefonu hangi özelliklerle geliyor? İşte detaylar!

vivo Y37c Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y37c, 6.56 inç boyutunda, HD+ çözünürlükte ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekranda ayrıca su damlası şeklinde bir çentik tasarımı bulunuyor ve maksimum 570 nit parlaklık sunuyor.

Cihazın kalbinde Unisoc T7225 işlemcisi yer alıyor. Bunun yanında, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor.

Kamera tarafında ise ön bölümde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunurken, arka kısımda 13 MP ana kamera görev yapıyor. Telefonun enerji ihtiyacı ise 15W hızlı şarj destekli 5.500 mAh kapasiteli batarya tarafından karşılanıyor. Cihazın satış fiyatı ise 275 dolardan başlayacak.