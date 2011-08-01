vivo Y19s GT 5G Tanıtıldı: Uygun Fiyatlı Yeni Model Sahneye Çıktı

Çin merkezli teknoloji markası vivo, bütçe dostu 5G destekli yeni akıllı telefonu Y19s GT 5G modelini resmi olarak tanıttı. Geniş ekranı, yeterli donanımı ve giriş segmentine hitap eden fiyat etiketiyle dikkat çeken cihaz, Temmuz 2025 itibarıyla kullanıcılarla buluştu.

vivo Y19s GT 5G Özellikleri

vivo Y19s GT 5G, 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekran ile geliyor. 90 Hz yenileme hızı ve 570 nit parlaklık değeri sayesinde ekran deneyimi günlük kullanım için yeterli seviyede.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alan model, 6 veya 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı eMMC 5.1 seçeneği sunuluyor. microSD kart desteğiyle hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Kamera tarafında ön yüzde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alırken, arka bölümde 50 MP ana kamera ve henüz detayı açıklanmayan ikinci bir sensör bulunuyor.

Telefon, 5.500 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor. Ayrıca şarj tarafında ise 15W hızında kablolu şarj desteği mevcut.

Cihaz, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkıyor. Dayanıklılık konusunda da IP64 sertifikası ve MIL-STD-810H askeri standart uyumluluğu dikkat çekerken, parmak izi sensörü ise yan çerçeveye yerleştirilmiş.

Bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C gibi temel teknolojilere destek veriliyor. Ayrıca çift SIM kart desteği de cihazda bulunuyor.

vivo Y19s GT 5G Fiyatı

Jade Green ve Crystal Purple renk seçenekleriyle sunulan vivo Y19s GT 5G, 123 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmış durumda.

Modelin 6 GB + 128 GB versiyonu 123 dolar, 8 GB + 128 GB versiyonu 135 dolar ve 8 GB + 256 GB sürümü ise 147 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.