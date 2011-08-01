Vivo Y11 (2023) Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Bütçe dostu akıllı telefonları ile dikkatleri üzerine çeken Vivo, Y serisine eklenen yeni Y11 (2023) telefonunu tanıttı. Telefon, daha önce piyasaya sürülen Y11 modelinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İşte Vivo Y11 (2023) modelinin özellikleri ve fiyatı...

Vivo Y11 (2023) Özellikleri ve Fiyatı

6.51 inç genişliğe ve 1600x720 çözünürlüğüyle birlikte HD+ LCD ekran özelliklerine sahip modelin, yenileme ekran hızı ise 60 Hz. Işık koşullarına göre otomatik ekran parlaklığı ayarlaması yapan akıllı telefon, güneş altında iken bile net bir görüntü verecek.

MediaTek Helio P35 işlemci modeline sahip cihaz 5000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte kutudan çıkacak ve Android 12 sürümünü destekleyecek. Arka kamera 8MP, ön kamera ise 5MP özelliği ile gerçekten de bütçe planlamasına uygun bir telefon olarak Vivo Y11 (2023) cihazı kolaylıkla tercih edilebilir.

Cihaz 4/6 GB RAM seçeneği ile geliyor ve 128GB depolama alanı sunuyor. 4GB RAM/128 GB depolama alanı sunan model 130 dolar ile fiyatlandırılmış durumda. 6GB RAM/128 GB depolama alanına sahip model ise 145 dolar ile fiyatlandırılmış.

Yenilenmiş Y11 (2023) Çin’de ne zaman satışa çıkacak, bilinmiyor. Dolayısıyla diğer ülkelere de satılıp satılmayacağı konusunda net bir bilgi şu an için yok.

Vivo Y11 (2023) Özellikleri