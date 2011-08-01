Vivo V29 Lite 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, akıllı telefon sektöründe önemli bir rol oynayan bir oyuncu olarak ürün yelpazesini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürüyor. Son zamanlarda, fiyat ve performans odaklı Vivo V29 Lite 5G modelini kullanıcıların ilgisine sunarak bu stratejisini devam ettirdi. Şimdi gelin, bu akıllı telefonun sunduğu özelliklere ve fiyatına bir göz atalım!

Vivo V29 Lite 5G Teknik Özellikleri

Vivo V29 Lite 5G, AMOLED bir ekranla donatılmış, 6.78 inç büyüklüğünde bir panele sahip. Bu panel, hızlı ve akıcı bir deneyim sunan 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, zarif bir görünüm için delikli bir ekran tasarımı ve ince çerçevelere sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleriyle birlikte Adreno 619 grafik biriminden gücünü alıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, kullanıcılara 8 GB sanal RAM imkanı sunulması da dikkat çekici bir özellik. Bunun yanı sıra, önemli Android işletim sistemi güncellemeleri ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alma avantajının olduğunu belirtmek önemli.

Ön tarafta 16 MP bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta OIS destekli 64 MP ana kamera, 2 MP bokeh lens ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon, 44W hızlı şarj desteğiyle güçlendirilmiş 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip.

Vivo V29 Lite 5G Fiyatı

Vivo V29 Lite 5G şu anda ön siparişe açıldı ve 15 Haziran'da satışa sunulması planlanıyor. Bu etkileyici akıllı telefonun fiyatı ise 386 dolar olarak açıklandı.