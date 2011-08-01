Vivo S18 ve S18 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Uzun süredir beklenen Vivo'nun yeni akıllı telefon modelleri S18 ve S18 Pro, nihayet Çin'de tanıtıldı. Bu yeni seri, uygun fiyatları ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte, Vivo S18 ve S18 Pro'nun öne çıkan özellikleri, fiyatları ve tasarımlarıyla ilgili detaylar!

Teknik Özellikleri

Vivo S18, 6,78 inç büyüklüğünde OLED ekranıyla geliyor. 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesindeki ekranı, görsel deneyimi en üst düzeye çıkarıyor. Ön tarafta konumlanan 50 MP'lik bir selfie kamerasıyla, mükemmel çekimlere imza atıyor. Arka kamera seti ise yine 50 MP'lik bir ana kamera ve 8 MP'lik ultra geniş açılı sensör ile zenginleştirilmiş.

S18, Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilmiş olup, 8GB, 12GB ve 16GB LPDDR4X RAM seçenekleri sunuyor. 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle geniş bir alan sunan cihaz, 5000mAh bataryasıyla günlük kullanıma uzun süre dayanıyor. Ayrıca, 80W hızlı şarj desteği sayesinde şarj sorunları tarih oluyor.

S18 Pro, MediaTek Dimensity 9200+ yonga setiyle çalışıyor. 12GB ve 16GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle yüksek performans vaat ediyor. 256GB ve 512GB depolama seçenekleri, kullanıcılara geniş bir alan sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP'lik ana sensör, 50 MP'lik ultra geniş açılı lens ve 12 MP'lik telefoto kamera ile profesyonel fotoğrafçılığı herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyor.

Her iki model de Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çalışıyor. 185,8 gram ağırlığında ve 7,45 mm kalınlığında olan cihazlar, 4 yıl boyunca ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı ve yüz tanıma gibi özelliklere sahip.

Fiyatlandırma

Vivo, S18'ı dört farklı versiyonla sunarken; 8/256 GB versiyonu 325 Dolar, 12/256 GB versiyonu 367 Dolar, 12/512 GB versiyonu 395 Dolar ve 16/512 GB versiyonu 424 Dolar fiyat etiketine sahip.

S18 Pro ise 452 Dolar, 494 Dolar ve 522 Dolar fiyatlarıyla sırasıyla üç farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu fiyatlar, şıklık ve performansı bir araya getiren Vivo S18 ailesinin cazip özelliklerine adil bir yansıma niteliğinde.