Uygun Fiyatlı Vivo Y36m için Özellikler ve Fiyat Açıklandı

Vivo'nun yeni uygun fiyatlı modeli Y36m, Çinli bir web sitesinde görücüye çıktı ve beklenen özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, aynı sayfada fiyatıyla birlikte karşımıza çıkarak merak uyandırdı. İşte Vivo Y36m'in özellikleri ve fiyatına dair detaylar!

Vivo Y36m Özellikleri

Y36m, 6,56 inç boyutunda bir ekranla geliyor ve bu ekran 1612 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. MediaTek'in Dimensity 6020 yonga setinden güç alan cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle donatılmış durumda. Ayrıca, kullanıcılarına 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunarak çeşitlilik sağlıyor. Bu farklılık, cihazın iki ayrı versiyonuyla kullanıcılarını karşılıyor.

Y36m, kasasının içinde 5000 mAh'lik bir batarya taşıyor ve güç düğmesinde entegre parmak izi sensörü bulunuyor. USB-C ve 3,5 mm jak girişleri gibi beklenen özelliklere sahip olan cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Vivo Y36m Fiyatı

Fiyatlandırma tarafına gelindiğinde, Vivo Y36m'in makul bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 6 GB RAM / 128 GB depolamalı versiyonun fiyatı 205 Dolar olarak belirlenirken, 8 GB RAM / 256 GB depolama sunan ikinci versiyonun fiyatı ise 246 Dolar olarak açıklandı.