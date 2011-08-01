Uygun Fiyatlı ve 8 GB RAM'li Vivo Y27s Tanıtıldı!

Akıllı telefon dünyası hareketli bir şekilde devam ediyor ve bu kez Vivo'nun yeni çıkardığı Vivo Y27s modeli ile karşı karşıyayız. Uygun fiyatlı bir Android telefon olan Y27s, teknoloji pazarında heyecan yaratmaya hazır görünüyor. İşte Vivo Y27s'in özellikleri ve fiyatı...

Vivo Y27s Özellikleri

Y27s, 6.64 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bu ekran, akıcı bir deneyim sunmak için 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Cihazın gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisi sağlıyor.

Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunurken, cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu mevcut.

Y27s, 8 GB RAM ile geliyor ve depolama seçenekleri arasında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Depolama kapasitesini artırmak isterseniz, MicroSD kart desteği de mevcut. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir pil tarafından desteklenen cihaz, hızlı şarjı destekliyor ve Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemiyle geliyor.

Vivo Y27s Fiyatı

Endonezya'da piyasaya sürülen Vivo Y27s'in fiyatı şu şekilde:

Vivo Y27s 8 GB RAM + 128 GB: 153 dolar

Vivo Y27s 8 GB RAM + 256 GB: 179 dolar

Sizce bu yeni akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı nasıl? Yorumlarınızı aşağıdan paylaşabilirsiniz.