Ulefone, Yüksek Sesli Akıllı Telefon Power Armor 16 Pro'yu Tanıttı

Dayanıklı akıllı telefon modelleri ile bilinen Ulefone, şimdi de en yüksek sesli akıllı telefonu, Power Armor 16 Pro’yu tanıttı. Arkasında büyük bir hoparlör sistemi bulunan telefonun, ses seviyesi, 122 dB’ye (desibele) kadar çıkabiliyor. Telefonun çıkardığı sesin, havalanan bir helikopterin çıkardığı sesten daha çok ses çıkardığı dile getiriliyor.

Cihazın sahip olduğu bu hoparlör sistemi, yalnızca müzik dinlemek için tasarlanmamış. Olası bir acil durumda, uzaktan fark edilebilmenin, kaza vb. anında, telefonun hoparlör sistemini, yardım çağrısı olarak da kullanabilmenin yararlı olacağı düşünülmüş.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise, gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden aldığını, buna ek olarak, Android 12 tabanlı işletim sistemi ile donatılmış telefonun, 5,93 inç HD+ ekrana ve 9600 mAh pil gücüne sahip olduğunu görüyoruz.

IP68/69 su geçirmezlik sertifikası bulunan telefon, aynı zamanda yoğun ışıklı flaş desteğine sahip. Bu sayede onu bir el feneri olarak da kullanabilirsiniz.

Yüksek ses sistemi özelliği ile dikkat çeken Power Armor 16 Pro’nun fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.