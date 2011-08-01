Twitter Blue Türkiye'de! Mavi Tik Fiyatı Ne Oldu? Mavi Tik Nasıl Alınır?

Twitter’ın Premium abonelik hizmeti Twitter Blue, nihayet Türkiye’de de hizmete açıldı. Mavi tik alma, Twitter’ın geliştirmelerine ve özelleştirmelerine yönelik özelliklerden faydalanma sağlayan ücretli abonelik hizmetinin bir süredir Türkiye’ye geleceği konuşuluyordu.

Beklenen özellik geldi ancak, Türkiye için belirlenen Twitter Blue abonelik ücretleri, kullanıcıların tepki göstermesine neden oldu. Peki, şaşırtan Twitter Blue ücretleri ne oldu? Mavi tik kullanabilmek için aylık veya yıllık ne kadar ücret ödenecek?

Twitter Blue Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

Twitter Blue abonelik paketini; aylık olarak iOS üzerinden 209 TL’ye, yıllık olarak ise 2.199 TL’ye alabileceksiniz. Android ve web sitesi üzerinden Twitter Blue abonelik paketini; aylık 150 TL’ye, yıllık ise 1.569 TL’ye alabileceksiniz.

Twitter Blue abonelik ve yıllık ücretleri bu şekildeydi, peki Twitter Blue abonelik nasıl alınır? Twitter mavi tik nasıl alınır? dilerseniz sizlerle izleyeceğiniz adımları da paylaşalım.

Twitter Blue Abonelik Nasıl Alınır? Twitter Mavi Tik Alma Nasıl Yapılır?

Twitter Blue abonelik hizmeti alabilmek için, Twitter hesabımıza giriş yapalım öncelikle. Akabinde ise sol menüden “Twitter Blue” yazan kısma tıklayalım.

Twitter Blue abonelik paketlerinden hangisini almak istiyor iseniz, bu kısımda tercih edebilir ve akabinde ise “Abone ol” butonuna tıklayabilirsiniz.

Son olarak, gelinen ekranda seçtiğiniz paketin ödemesini yaparak, Twitter Blue aboneliğine üye olabilirsiniz. Hesabınız için mavi tik özelliği de, Twitter Blue ile birlikte gelecek.

Twitter Blue abonelik ücretleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?