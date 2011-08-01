Türkiye'nin Yerli ve Milli Otomobili TOGG Bu Hafta Satışa Çıkıyor!

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, bu hafta içerisinde satışa çıkıyor olacak. MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG otomobillerinin bu hafta içerisinde satışa çıkarılacağını duyurarak şu sözleri söyledi: “Bu hafta, Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobili TOGG satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde milletimizle buluşuyor olacak. TOGG'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız.”

Bakan Yardımcısı Kacır, ayrıca TOGG’un yazılım ve donanımlarının yine milli şirketler tarafından geliştirildiğine dair şu açıklamayı da yaptı. “TOGG sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. TOGG'un otonom sürüş yazılımlarını, TOGG'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak.”

TOGG Nasıl Satın Alınacak?

TOGG otomobilleri, resmi web sitesinde ve Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe açılacak ve mart ayı sonunda teslimatlara başlanacak. Yıl sonuna kadar 20 bin adet TOGG üretilip, alıcılarına teslim edilecek.

TOGG’un Fiyatı Ne Olacak?

TOGG için kesin olarak belirlenmiş bir fiyat ne yazık ki yok ancak TOGG’un kurucu ortaklarından Tuncay Özilhan’ın yaptığı açıklamaya göre siparişe sunulacak olan ilk model 900 Bin TL civarında olacak.

Arkadan itişli ve dört çeker ile iki ayrı TOGG model olarak satışa sunulması beklenen otomobillerin bu hafta içerisinde fiyatlarının da kesinleşeceğini söyleyebiliriz.