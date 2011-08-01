"Türkiye'de Yılın Otomobili" Yarışmasının Finalistleri Açıklandı

OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri belli oldu. İki etaptan oluşan yarışmanın ilk etabında 75 OGD üyesi, 17 model arasından 7 finalisti belirledi; BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio.

Finale kalan bu markalar, 8 Nisan tarihinde yarışmanın ikinci etabında OGD üyeleri tarafından Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü ile denenecek.

Verilecek puanlarla da ortaya çıkacak olan kazanan, 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Ek olarak 2019'da birincinin, 4170 puanla Toyota Corolla Sedan modelinin olduğunu hatırlatalım.