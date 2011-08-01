Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Tumblr'da "Renk Paleti" Nasıl Değiştirilir?

TumblrTumblr, kullanıcılarına yalnızca blog temasını değil, uygulama arayüzünü de kişiselleştirme olanağı sunar. Bu özellik sayesinde Tumblr’ı kullanırken gördüğünüz arayüz rengini de değiştirebilirsiniz. Tumblr'da renk paletini değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

1) Öncelikle Tumblr hesabınıza giriş yapın.

2) Ekranın sol bölümünde yer alan "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

3) Ardından, sağ bölümde yer alan "Pano" bölümüne giriş yapın.

4) Açılan sayfadaki "Renk Paleti" adlı açılır menüden dilediğiniz renk paletini seçebilirsiniz.

Tumblr’ın renk paleti ayarı, platform deneyiminizi kişiselleştirmenin en kolay yollarından biridir. İster sade açık tonları, ister karanlık bir atmosferi, ister canlı renkleri tercih edin — bu özellik sayesinde Tumblr kullanırken kendi tarzınızı kolaylıkla yansıtabilirsiniz.


