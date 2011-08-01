Togg T10X, 2025'te Avrupa Yollarında! İşte Son Gelişmeler

Türkiye'nin gururu TOGG'un yerli otomobili TOGG T10X, gelişmeleriyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG T10X hakkında önemli bilgiler verdi. Günlük üretimi 280'e çıkan TOGG T10X, 2024'ten itibaren kurasız olarak sahiplerini bulacak. Bakan Kacır, TOGG'un 2024 sonunda Avrupa Birliği'ne ihraç edileceğini ve 2025'te Avrupa yollarında sıkça görmeye başlayacağımızı belirtti.

Doğuştan akıllı ve elektrikli tasarlanan TOGG, Türkiye'nin yeşil dönüşümü ve karbon nötr vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor. 20 bin adet TOGG'un ön siparişi alındı ve bu araçlar yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edilecek.

Önemli bir aşama olan 2024'te kurasız satışa geçilecek olan TOGG T10X, Trumore üzerinden sipariş verme kolaylığı sunacak. Günlük üretim kapasitesinin çift vardiya ile 280 adede kadar çıkarıldığı bu dönemde, 2024 yılında sedan araç için de yeni bir döneme girilecek.

Geçtiğimiz haftalarda önemli bir dolandırıcılık uyarısı yapan TOGG, kullanıcılarına resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ödeme işlemlerinin yalnızca Trumore mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirileceğini vurgulayan TOGG, güvenlik konusunda da gerekli adımları attığını belirtti.

TOGG T10X, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki iddialı adımlarını sürdürüyor. Heyecanla beklenen bu yerli otomobil, Avrupa yollarında da başarıyla temsil edilecek gibi görünüyor. Türkiye'nin otomobil markası TOGG'un başarı hikayesi, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi duruyor.