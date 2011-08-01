Sosyal medya platformları üzerinde dolaşan TOGG fiyatı iddiaları hakkında şirketten açıklama geldi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve gerçek bilgiler için resmi hesaplarının takip edilmesini belirtti.
TOGG, Ortaya Çıkan Fiyat İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:21 - Tarih: 13 Ağustos 2020 - Yorum: 0
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