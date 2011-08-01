TikTok, Arama Motoru Özelliğini Test Ettiklerini Duyurdu

TikTok, her geçen gün kullanıcı yoğunluğunu artırmayı hedef haline almış durumda. Popüler sosyal medya platformu, TikTok kullanıcıları için uygulama içerisinde arama yapabilecekleri bir arama motoru özelliğini test ettiklerini duyurdu.

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Kullanıcılar bundan sonra, yorumlardaki anahtar kelimelere tıkladığında karşılarına bağlantı linki çıkacak. Özellikle öne çıkarılan anahtar kelime içeren yorumlar, TikTok kullanıcılarının yorumların üzerine tıkladığında, ilgili anahtar kelime ile ilgili daha fazla bilgi almasını sağlayacak.

Aktarılan bilgiye göre şu an genç kuşağın %40’ı yemek yerken ya da bir mekân ararken Google Haritalar ya da Google arama motoru yerine, TikTok ya da Instagram platformlarını kullanıyor. Bu durumun da Google’ın arama motoru özelliğini tehdit ettiği düşünülüyor. Her ne kadar uygulamalar kendi bünyesinde arama motorunu geliştirip kullanıcılarının deneyimine sunsa da, dev arama motoru Google’ın yerini tutamayacak gibi.