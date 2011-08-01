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TikTok, Kullanıcılarına Oyun Oynama Ayrıcalığı Tanıyor

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 22:13 - Tarih: 31 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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TikTokBirçok platform, oyun oynamayı seven kullanıcılar için ‘oyun oynama’ imkânı sağlıyor. TikTok da bu platformlardan birisi. Çin merkezli dev sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıları için özellikler geliştirmeye ve dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda uygulama şirketi, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve İngiltere’deki kullanıcılarına ‘Oyunlar’ sekmesi özelliğini sundu.

TikTok Oyun Oyna

Bu sayede uygulamaya giren kişiler dilerse, uygulama içerisindeki yüklenen oyunları oynayabilecek. HTML5 tabanlı oyunları bünyesinde barındıran TikTok, şimdilik 10 oyunun oynanmasına izin veriyor. Ayrıca kullanıcılar, oynadıkları oyunda elde ettikleri başarıları video içeriklerinde takipçileriyle paylaşabilecek.


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